Коронавирус
RT на русскомВ России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Экономика
Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Транспорт
В России отменяются некоторые поезда между регионами
Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее заразны
Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
Общество
СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Общество
С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами
Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Число зараженных коронавирусом в России достигло 840
Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Политика
Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой
Поездка президента России Владимира Путина в расположенный в Коммунарке медицинский центр для пациентов с подозрением на коронавирус не была инсценировкой.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Здоровье
Чарльз Кэлишер — РБК: «Эпидемия коронавируса может продлиться годы»
РБК поговорил с автором десятков научных работ, посвященных экологии и эпидемиологии вирусов, о том как будет дальше развиваться ситуация с распространением нового коронавируса.
Здоровье
Минздрав региона подтвердил перевод больного из больницы №12 в десятую
Заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева подчеркнула, что врачи больницы №12 приняли правильное решение о переводе.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Здоровье
В США призвали подготовиться к новому циклу коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.