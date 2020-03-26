Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

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Транспорт В России отменяются некоторые поезда между регионами Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.

Общество СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете «По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Происшествия Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.

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Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.