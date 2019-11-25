Общество
КарелинформВ России проиндексируют остатки материнского капитала
По данным ведомства, в России предусмотрена ежегодная компенсация неиспользованного маткапитала, даже если часть средств уже получена, например, при ежемесячных выплатах. Капитал индексируется автоматически на величину годовой инфляции.
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Всероссийская перепись населения помогла возникновению программы материнского капитала
РИАМО23 ноября в 11:54
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда24 ноября в 05:26
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