В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%. Как сообщает ТАСС, также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей.

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

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Политика Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.

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Общество В Кузбассе введен временный режим самоизоляции для всех граждан Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился временно ввести в регионе режим самоизоляции для всех граждан, чтобы остановить распространение нового коронавируса COVID-2019.

Экономика Госдума приняла поправки о кредитных каникулах Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.