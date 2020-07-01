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РИА НовостиРИА Новости

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.В источнике
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

Тарифы ЖКХ повышаются в России с 1 июля

Интерфаксвчера в 10:50

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

В правительстве объяснили, почему нельзя отложить повышение тарифов ЖКХ

Московский Комсомолец02:14

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАСС17:11

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБКвчера в 07:56
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Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru11:32
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Партия «Яблоко» нашла у автора поправок кучу недвижимости

Пока на Дворцовой площади собираются митингующие, «Яблоко» проводит расследование и выясняет, что у одного из главных авторов путинских поправок в Конституцию Талии Хабриевой нашли элитную недвижимость на общую сумму почти в полмиллиарда рублей.
Мойка7811:04
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Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUMвчера в 10:54
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В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry

Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобиливчера в 11:52
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