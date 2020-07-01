Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Армия и оружие
Россия начала серийное производство конкурента АК-12
В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета 04:14
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Экономика
В ФРС США оценили риски второй волны пандемии коронавируса
В Комитете по открытым рынкам ФРС США обсудили необходимость использования механизмов ограничения доходности в случае второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 18:52
Общество
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса.
Российская газета 19:46
Культура
Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»
Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Происшествия
Новосибирцев шокировали ночные пробки на Северном объезде
Вереница автомобилей длинной 11 километров собралась поздно вечером на Северном объезде Новосибирска. Пробка начиналась в черте города.
Московский Комсомолец Новосибирск 00:06
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Политика
В России прошло голосование по поправкам к Конституции
Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Армия и оружие
Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена
Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец 19:25
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
ToDay News Ufa 12:34
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Шоу-бизнес
40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество
40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество Напомним, на прошлой неделе Виктория призналась, что ее экс-бойфренд болен.
Вокруг ТВ 29 июня в 03:37
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Культура
Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.
Телеканал 360° 16:12