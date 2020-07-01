Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Тарифы на услуги ЖКХ в Тверской области останутся почти без изменений

Московский Комсомолец12:08

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

В Чеченской Республике тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%

Телекомпания Грозный29 июня в 05:00
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Общество

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

РБК 19:12
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Армия и оружие

Россия начала серийное производство конкурента АК-12

В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета 04:14
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
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Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
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Культура

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Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
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Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Происшествия

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Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Экономика

В ФРС США оценили риски второй волны пандемии коронавируса

В Комитете по открытым рынкам ФРС США обсудили необходимость использования механизмов ограничения доходности в случае второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 18:52
Общество

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Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса.
Российская газета 19:46
Культура

Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 12:50
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Общество

Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него

Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Происшествия

Новосибирцев шокировали ночные пробки на Северном объезде

Вереница автомобилей длинной 11 километров собралась поздно вечером на Северном объезде Новосибирска. Пробка начиналась в черте города.
Московский Комсомолец Новосибирск 00:06
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Политика

В России прошло голосование по поправкам к Конституции

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
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Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
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Армия и оружие

Авиация аравийской коалиции атаковала несколько провинций Йемена

Как сообщает телеканал Al Masirah, боевая авиация аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла массированные удары по нескольким провинциям Йемена.
Московский Комсомолец 19:25
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Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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Армия и оружие

Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
ToDay News Ufa 12:34
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По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
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Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости 12:55
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Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

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Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

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