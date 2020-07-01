Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
Читать в источнике
Оценить8,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Общество
«Тануки» встает к печи
Владелец сети японских ресторанов доставит пиццу У владельца бренда сети японских ресторанов "Тануки" появится новый проект.
Коммерсантъ 18:00
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Важно употреблять достаточно жидкости, иначе жир не уйдет из организма. Вместе с водой выводятся токсины, налаживается метаболизм.
ToDay News Ufa 13:17
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 39 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 17:14
Наука
Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус
Исследователи Университета Джона Хопкинса решили проверить способность рецептора нового типа коронавируса АСЕ2 проникать в клетки головного мозга и приводить к воспалению органа.
Live24 08:30
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Общество
В четверти российских регионов подсчитали 100 % протоколов
К 0:35 по московскому времени в четверг, 2 июня, уже 21 российский регион подсчитал 100 % протоколов после голосования по поправкам в Конституцию.
Невские Новости 17:40
Общество
В Москве приостановили подсчет бюллетеней на одном из участков
Подсчет голосов на одном из столичных участков в районе Раменки приостановили из-за подозрения на вброс бюллетеней, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
Известия 18:02
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Происшествия
Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»
Полиция потребовала у фотографа удалиться с участка, в ответ он начал снимать их лица и значки, требуя представиться.
Коммерсантъ 16:05
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Футбол
Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости 17:38
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Черным морем
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота в среду, 1 июля, поднимались в воздух с целью перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.
Аргументы недели 09:14
Политика
В России прошло голосование по поправкам к Конституции
Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58