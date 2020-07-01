Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

С 1 июля в Рязанской области проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Московский Комсомолец05:28

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

Тарифы ЖКХ повышаются в России с 1 июля

Интерфаксвчера в 10:50
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Общество

Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф

РИА Новости 16:16
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Общество

Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве

В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
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Общество

«Тануки» встает к печи

Владелец сети японских ресторанов доставит пиццу У владельца бренда сети японских ресторанов "Тануки" появится новый проект.
Коммерсантъ 18:00
Здоровье

Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог

Важно употреблять достаточно жидкости, иначе жир не уйдет из организма. Вместе с водой выводятся токсины, налаживается метаболизм.
ToDay News Ufa 13:17
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Общество

В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 39 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 17:14
1K
Наука

Инфицировать клетки человеческого мозга может коронавирус

Исследователи Университета Джона Хопкинса решили проверить способность рецептора нового типа коронавируса АСЕ2 проникать в клетки головного мозга и приводить к воспалению органа.
Live24 08:30
9
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
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Экономика

Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют

Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
7
Общество

Андрея Малахова заметили на акции против поправок в Конституцию

Ведомости 12:55
4
Общество

В четверти российских регионов подсчитали 100 % протоколов

К 0:35 по московскому времени в четверг, 2 июня, уже 21 российский регион подсчитал 100 % протоколов после голосования по поправкам в Конституцию.
Невские Новости 17:40
Общество

В Москве приостановили подсчет бюллетеней на одном из участков

Подсчет голосов на одном из столичных участков в районе Раменки приостановили из-за подозрения на вброс бюллетеней, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
Известия 18:02
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Происшествия

Москалькова обратилась к Бастрыкину из-за травмы фотографа «Медиазоны»

Полиция потребовала у фотографа удалиться с участка, в ответ он начал снимать их лица и значки, требуя представиться.
Коммерсантъ 16:05
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Спорт

Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
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Футбол

Карпин: снимаю перед игроками шляпу за матч с «Краснодаром»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин признался, что снимает шляпу перед игроками за матч с "Краснодаром".
РИА Новости 17:38
Армия и оружие

Боевики ПНС под командованием турецких военнослужащих атаковали Сирт

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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Черным морем

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота в среду, 1 июля, поднимались в воздух с целью перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.
Аргументы недели 09:14
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Политика

В России прошло голосование по поправкам к Конституции

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
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Политика

Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Политика

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
Lenta.ru 16:00
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК вчера в 15:28
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Политика

Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
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Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
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За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru 02:24
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