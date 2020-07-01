С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Политика Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Сегодня, 1 июля, в последний день голосования президент РФ Владимир Путин посетил избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук. 32

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,7K

Политика ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности". 23

Общество Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.

Политика Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена. 1

Культура Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала «Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве. 1

Политика Помпео заявил о необходимости диалога с Россией Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп. 60

Наука Динозавры погибли после падения астероида Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида. 119

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации. 9

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 31

Киберспорт На Xbox One пройдёт фестиваль игровых демоверсий Microsoft анонсировала первый фестиваль игровых демоверсий для Xbox One — ранее подобное мероприятие проходило только в Steam.

Политика Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG. 572

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 33

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 57

Происшествия При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, он госпитализирован, сообщили в главке МЧС России по Владимирской области. 22

Общество Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции. 69

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 105

Кино Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.

Экономика Какие тарифы на коммуналку повысились в Севастополе Голубое топливо в Севастополе должно было дорожать дважды: в января до 5,03 руб./м³ и с 1 июля с 5,03 руб./м³ до 5,49 руб./м³. 2

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 706