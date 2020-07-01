Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Происшествия
Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Известия вчера в 14:22
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов
Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию.
ФАН 09:19
Общество
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
В свою очередь, поблагодарила МВД и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Российская газета 12:14
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Участники митинга против поправок к Конституции собираются на Пушкинской площади в Москве.
Коммерсантъ 11:51
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову, сообщает "Спорт-экспресс".
ProstoProSport 11:46
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
ФАН 02:00
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Газета.Ru 12:39
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Политика
Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.
РИА Новости вчера в 17:16
Политика
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии
Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Шоу-бизнес
У нового бойфренда Полины Гагариной оказалась жена и двое детей
На днях Полину Гагарину заметили прогуливающейся с молодым человеком в районе люксового торгового центра на Новой Риге.
Paparazzi.ru 29 июня в 10:46
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Футбол
Сёмин может возглавить «Арсенал», Аджоев уже провёл переговоры
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может в следующем сезоне возглавить тульский «Арсенал».
Евро-футбол.ру 12:44