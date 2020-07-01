Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Известия07:57

Тарифы на услуги ЖКХ в Тверской области останутся почти без изменений

Московский Комсомолец12:08

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» 90 млн долларов

Польская PGNiG в скором времени вернет «Газпрому» 90 миллионов долларов, поскольку российская компания выплатила слишком большую компенсацию.
ФАН 09:19
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Общество

МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования

В свою очередь, поблагодарила МВД и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Российская газета 12:14
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Участники митинга против поправок к Конституции собираются на Пушкинской площади в Москве.
Коммерсантъ 11:51
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову, сообщает "Спорт-экспресс".
ProstoProSport 11:46
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
ФАН 02:00
Политика

Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
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Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Футбол

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Газета.Ru 12:39
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
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Политика

Начинается последний день голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ вступает в финальную стадию - 1 июля - основной и последний день, когда россияне смогут поддержать предлагаемые изменения с Основной закон страны или выступить против них.
РИА Новости вчера в 17:16
Политика

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram показала, где живет ее мать.
Газета.Ru 08:36
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
33
Политика

Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
17
Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
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Политика

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на фоне пандемии

Совбез ООН поддержал призыв генерального секретаря организации Антониу Гутерреша прекратить огонь во всех конфликтах в мире на фоне пандемии коронавируса - в среду члены СБ приняли соответствующую резолюцию, говорится в заявлении постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена.
РИА Новости 12:00
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Шоу-бизнес

У нового бойфренда Полины Гагариной оказалась жена и двое детей

На днях Полину Гагарину заметили прогуливающейся с молодым человеком в районе люксового торгового центра на Новой Риге.
Paparazzi.ru 29 июня в 10:46
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Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru вчера в 05:26
Футбол

Сёмин может возглавить «Арсенал», Аджоев уже провёл переговоры

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин может в следующем сезоне возглавить тульский «Арсенал».
Евро-футбол.ру 12:44
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