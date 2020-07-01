Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
ТАСС вчера в 09:33
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Политика
Памфилова назвала очень достойной явку на голосование по Конституции
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает явку на голосование по поправкам к Конституции очень достойной.
RT на русском 13:18
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Общество
В ЦИК объяснили публикацию итогов голосования до закрытия участков
В Центризбиркоме РФ объяснили, почему публикация итогов голосования по поправкам в Конституцию ведется в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков.
Российская газета 12:46
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.
Аргументы недели вчера в 07:31
Кино
Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского
Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания вчера в 10:20
Общество
Все избирательные участки закрылись в Котельниках
Все 13 избирательных участков в Котельниках закрылись в 20:00, серьезных нарушений во время выборов зафиксировано не было.
РИАМО 13:05
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ 11:51
Кино
Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне
Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.
Игромания.ру 12:11
Общество
Выплаты на детей, пенсии, ЖКХ, кредиты: что изменится с 1 июля
На каждого ребенка до 16 лет полагается еще одна выплата.
РИА Новости 01:00
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 12:49
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Происшествия
СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
Общество
В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей
За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен
Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru 05:16
Наука
Ученые в генах мозга обнаружили избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa 04:53
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33