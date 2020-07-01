Общество
РИА НовостиВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.
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Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Общество
ЦИК назвала данные по голосованию после обработки 42% протоколов
За поправки в Конституцию России проголосовали 75,99% граждан.
Известия 15:24
Футбол
«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
RT на русском 15:41
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество
Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски
Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Здоровье
Где выявили больных коронавирусом в Самарской области 1 июля
Всего по состоянию на 11:50 1 июля в Самарской области зарегистрировано 4900 случаев коронавируса, выздоровели 2905 человек, 56 скончались.
Терра 05:04
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа
По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом.
РИА Новости 12:22
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa 14:20
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Культура
95 лет со дня рождения Клары Лучко
За годы творческой карьеры Клара Лучко сыграла во многих фильмах, ставших классикой советского кино.
Россия – Культура 05:16
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
Политика
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».
Lenta.ru 14:53
Культура
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
В связи с реформированием команды топ-менеджеров телеканала RTVI прежний редактор покинул свой пост, а вокалист стал генеральным продюсером.
ГлобалМСК.ру 10:15
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Футбол
Кирилл Новиков: «Мы полностью переиграли „Сочи“, но не справились с другими людьми»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:1) — Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми.
Матч ТВ 15:28
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Общество
В Mercedes планируют использовать DAS в Австрии
Судя по всему, в Red Bull Racing решили дать Mercedes возможность использовать систему DAS во время пятничных свободных заездов, чтобы посмотреть, действительно ли новинка даёт преимущество.
F1news.ru 10:35
Армия и оружие
Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека
Военное обозрение 09:43
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, за поправки к Конституции России проголосовали более 71% избирателей.
RT на русском 15:21
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45