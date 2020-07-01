С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексацию цен проводят по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. В каждом регионе установили свой максимально допустимый индекс.

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

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