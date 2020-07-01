Общество

ИзвестияИзвестияВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Известия19:06

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru06:47

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостей03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъ01:07

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новости10:52

В Чеченской Республике тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%

Телекомпания Грозный29 июня в 05:00
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Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
29
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
4,1K
Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
15
Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
13
Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции

В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
74
Общество

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 22:18
Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец 23:02
11
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
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Культура

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ 21:02
12
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
40
Общество

Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию

В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
36
Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 04:54
1,2K
Энергетика

Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
213
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
7,1K
Здоровье

Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска

Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Evo-rus.com 13:50
23
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
2
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
53
Здоровье

Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи

Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 10:30
10
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
4
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
1,9K
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
648
Армия и оружие

В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16

Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года).
News.ru 22:07
Армия и оружие

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену

Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена.
РБК 23:21
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
58
Политика

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России

Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
Newslab.ru 22:28
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
111
Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс 18:27
184
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
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