Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 13

Общество Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 132

Армия и оружие Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. 40

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 36

Здоровье На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,2K

Энергетика Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. 213

Здоровье Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.

Здоровье Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин. 10

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 4

Армия и оружие В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16 Новый ручной пулемёт для российской армии в 2020 году начнут создавать на базе РПК-16 (Ручной пулемёт Калашникова образца 2016 года).

Армия и оружие Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удары по ряду провинций Йемена.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 58

Политика Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 111

Общество Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 184