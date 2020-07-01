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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.В источнике
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Известия19:06

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новостивчера в 10:52

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ruвчера в 06:47

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостейвчера в 03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 01:07

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

Тарифы ЖКХ повышаются в России с 1 июля

Интерфакс30 июня в 10:50
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
РБК01:19
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Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета01:07
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газетавчера в 04:29
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В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости22:38
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