Общество
ИзвестияВ России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.
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Общество
На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
РБК 19:12
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали сообщения о новом штамме свиного гриппа
Накануне официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
Известия 13:00
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
Чемпионат 17:09
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Общество
ГП потребовала удалить обращение схиигумена о поправках в Конституцию
Генеральная прокуратура России потребовала удалить с видеохостинга YouTube видеообращение схиигумена Сергия (Николая Романова), в котором он призывал не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 19:41
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту Отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия 20:12
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Общество
ЦИК подвела первые итоги голосования в Курганской области
В Кургане и Шадринске явка ниже среднеобластной ЦИК России приводит данные по итогам обработки 5,17% бюллетеней в Курганской области.
Правда УрФО 13:02
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru вчера в 16:20
Общество
Жителей Подмосковья призвали отказаться от воздушных шариков
В ведомстве заявляют, что к ним поступают обращения от граждан, обеспокоенных ущербом окружающей среде, который наносится в результате запуска в небо гелиевых шаров, фонариков и светошаров в ходе публичных мероприятий или по инициативе отдельных людей.
Оka.fm 11:00
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились до 533,5 млн баррелей
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились за неделю на 0,2 миллиона баррелей, до 45,6 миллиона.
ПРАЙМ 10:58
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Общество
В Омской области проголосовало 64 % избирателей
Вечерний Омск. Неделя 10:43
Здоровье
В Хакасии коронавирусом заразилось 208 детей
Как сообщало 19rus.info, всего по состоянию на 10 часов 1 июля в Хакасии зарегистрировано 1 904 случая заболевания COVID-19, в т. ч. 208 среди детей (10,9% от общего числа заболевших).
ИА Хакасия 01:37
Общество
Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.
Коммерсантъ 19:01
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости 18:54
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопросе о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системе видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru 20:22