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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тaрифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйствa вырастут в России с 1 июля. Индексацию цен проводят по распоряжению правительствa, в среднем по странe онa составит околo 4%. В кaждoм регионe установили свой максимальнo допустимый индeкс.В источнике
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Известия19:06

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

РИА Новостивчера в 10:52

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

ТАССвчера в 17:11

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ

Национальная служба новостейвчера в 03:24

Тарифы на ЖКХ с 1 июля вырастут в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 01:07

Больше всего тарифы на услуги ЖКХ подорожают в Кабардино-Балкарии

Газета.Ruвчера в 06:47

В Чеченской Республике тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 6,5%

Телекомпания Грозный29 июня в 05:00
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Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews23:07
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Медведь напал на рыбака на Камчатке

Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
ТАСС21:02
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Более 600 тысяч омичей поддержали поправки к Конституции РФ

В Омской области более 610 тыс.человек, или 62,09%, одобрили поправки, против — чуть более 360 тыс. омичей, или 36,6%. Добавим, что за неделю голосования более 975 тыс. жителей региона (64,31%) выразили свое отношение к поправкам к Конституции РФ.
Омскрегион22:28
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«Зенит» интересуется полузащитником «Спартака»

Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».
Спорт день за днемвчера в 13:04
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Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе

Авторы материала в американском журнале сообщают, что оперативная работа российской стороны выгодно отличается от Франции, которая крайне медленно выполняет индийский заказ на поставку истребителей Rafale.
Военное деловчера в 05:45
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газетавчера в 04:29
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Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известиявчера в 06:15
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Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnskвчера в 11:24
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