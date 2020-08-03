Общество
Вестник КавказаВ России произошло 5 394 заражения коронавирусом
В Краснодарском крае – 113 случаев, в Ставропольском крае диагноз "коронавирусная инфекция нового типа" поставлен 111 раз. В Крыму зафиксировано 28 случаев. Два случая заражения коронавирусом произошли в Севастополе, 27 – в Волгоградской области и 27 – в Адыгее.
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Шоу-бизнес
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников
Поклонники 56-летней певицы были поражены внешним видом Цыгановой.
Экономика сегодня вчера в 20:06
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
За сутки в Краснодарском крае подтверждено еще 119 случаев инфицирования коронавирусом.
Kursk.com 03:58
Футбол
Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
Soccer.ru 02:50
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
В России выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с апреля
За минувшие сутки в России выявлено 5 159 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:32
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru вчера в 22:35
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
RuNews24.ru 03:35
Происшествия
Замдиректора ДИЗО Власенко поймали на взятке в 2,6 миллиона рублей
В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо заключила фиктивные договора гражданско-правового характера и получила 1,5 миллиона рублей.
ПроВладимир 03:14
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы вчера в 19:27
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
В Датском энергетическом агентстве сообщили, что строительство «Северного потока-2» может быть возобновлено 3 августа, после истечения срока обжалования нового разрешения датского правительства, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 02 августа в 06:40
Общество
Эндокринолог рассказала о напитках, вызывающих рост жира на животе
Собираясь похудеть или ставя себе цель поддержать здоровый вес, следует особенно тщательно выбирать то, что вы пьете, считает врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.
Российская газета 01:45
Происшествия
Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Число умерших от коронавируса россиян за сутки выросло в два раза
Днем ранее заразились 5394 человека. Лидером по числу новых заражений остается Москва (+691).
URA.Ru 03:32
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
Российская газета 04:22
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26
Армия и оружие
Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружием «Судного дня», имеет «множество преимуществ» по сравнению с субмариной с экипажем на борту, заявил РИА Новости военный эксперт Александр Жилин.
Lenta.ru 02 августа в 17:08
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46