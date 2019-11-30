Общество
КоммерсантъВ России производство черной икры выросло на 23%
Производство икры осетровых (черной икры) в России за десять месяцев 2019 года увеличилось на 23,3% до 32,7 тонн, сообщается на сайте Росрыболовства. Ведомство ссылается на данные Росстата.
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с чего всё началось
Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.РБК01:00
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