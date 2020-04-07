Коронавирус
Daily StormВ России производят 1,6 миллиона медицинских масок ежедневно
Руководство ДОМ.РФ решило выделить 250 миллионов рублей на закупку средств защиты для врачей по всей России. «Мы сегодня вышли на параметр производства с российскими предприятиями почти миллион 600 тысяч масок медицинских, которые можно использовать в медицинских учреждениях», — сообщил министр.
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Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны.
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В России налажено производство полного цикла 14 из 17 препаратов для борьбы с COVID-19, рекомендованных Минздравом.
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«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Фазу клинических исследований трех потенциальных вакцин можно начать 29 июня на 180 добровольцах после проведения ускоренных испытаний на лабораторных животных, предложил 7 апреля генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов на встрече с президентом РФ.
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Нани назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
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Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
Спорт
В России умерла чемпионка по плаванию Ксения Верещагина
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Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула
Агент полузащитника московского Локомотива Мацея Рыбуся Мариуш Пекарски заявил о том, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки
Политика
Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
Энергетика
Рынки ждут позитива. Мировые цены на нефть растут
Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
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Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин
7 апреля Александр Лукашенко на совещании правительства Белоруссии объяснил причину, по которой в стране не вводится карантин в связи распространением коронавируса.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.