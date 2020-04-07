Коронавирус

Daily StormDaily StormВ России производят 1,6 миллиона медицинских масок ежедневно

Руководство ДОМ.РФ решило выделить 250 миллионов рублей на закупку средств защиты для врачей по всей России. «Мы сегодня вышли на параметр производства с российскими предприятиями почти миллион 600 тысяч масок медицинских, которые можно использовать в медицинских учреждениях», — сообщил министр.
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РЕН ТВ11:11

Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки

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Россия ежедневно производит 1,6 млн масок

Газета.Ru11:26
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Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
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«Вектор» сообщил дату начала клинических испытаний вакцин от COVID-19

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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

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Спорт

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По данным Всероссийской федерации плавания, Верещагина в течение долгого времени боролась с тяжелой болезнью.
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Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула

Агент полузащитника московского Локомотива Мацея Рыбуся Мариуш Пекарски заявил о том, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
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2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
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Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
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В Абхазии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрирован в Абхазии.
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Североморская нефтяная смесь Brent в ходе торгов на лондонской бирже оценивалась в $34 за баррель с ростом на 2,87% по фьючерсным контрактам на июнь.
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Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
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Лукашенко не видит причин вводить в Белоруссии карантин

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Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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