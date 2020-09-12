Союз архитекторов России анонсировал новый конкурс на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщается на сайте организации uar.ru. Отмечается, что конкурс призван заранее выбрать новую концепцию Мавзолея, если тело Ленина вынесут из здания.