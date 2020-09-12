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МонаВиста
МонаВиста

В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея

Союз архитекторов России анонсировал новый конкурс на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщается на сайте организации uar.ru. Отмечается, что конкурс призван заранее выбрать новую концепцию Мавзолея, если тело Ленина вынесут из здания.В источнике
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Комсомольская правда

Кто придумал мавзолей для Ленина: Сталин был за саркофаг для вождя, Троцкий — против

Комсомольская правда05:53
Коммерсантъ

Союз архитекторов не планирует сносить мавзолей Ленина

Коммерсантъвчера в 11:19
Lenta.ru

Организатор конкурса на лучшее использование мавзолея Ленина объяснился

Lenta.ruвчера в 06:15
Московский Комсомолец

Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина

Московский Комсомолецвчера в 07:10
РИА Новости

Московские власти прокомментировали конкурс по Мавзолею Ленина

РИА Новостивчера в 08:46
ТАСС

Союз архитекторов считает, что банк идей использования мавзолея поможет сохранить монумент

ТАССвчера в 08:51
РБК

Союз архитекторов назвал варианты использования Мавзолея Ленина

РБКвчера в 05:48

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом 2021 года

Нападающий Килиан Мбаппе намерен уйти из ПСЖ.По данным СМИ, 21-летний форвард сообщил руководству парижан, что предстоящий сезон станет для него последним в футболке французского клуба.ПСЖ хочет продлить контракт с одним из своих лидеров, однако Килиан все ещё не сел за стол переговоров с действующими чемпионами Франции.
Soccer.ru04:14