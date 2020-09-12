В России пройдет конкурс на лучшую идею использования мавзолея
Смотрите также
Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов
В Белоруссии на акциях протеста 12 сентября задержали 114 человек
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы
Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО
Грудь съехала: Седокова удивила поклонников слишком откровенным топом
Зюганов раскритиковал попытку переоборудовать мавзолей Ленина
В Минске задержали нескольких участников воскресной акции протеста
Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов
На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»
Союз архитекторов России анонсировал новый конкурс на лучшую идею эксплуатации Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщается на сайте организации uar.ru. Отмечается, что конкурс призван заранее выбрать новую концепцию Мавзолея, если тело Ленина вынесут из здания.В источнике
Подробнее о событии
Кто придумал мавзолей для Ленина: Сталин был за саркофаг для вождя, Троцкий — против
Комсомольская правда05:53
Президент Союза архитекторов рассказал, когда перезахоронят Ленина
Московский Комсомолецвчера в 07:10