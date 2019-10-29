Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.

с чего всё началось

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

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