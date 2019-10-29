Армия и оружие
ВедомостиИспытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
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с чего всё началось
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.Ведомостивчера в 17:11
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«Ведомости»: Минобороны планирует начать испытания ракеты «Сармат» в январе 2020 года
Коммерсантъвчера в 17:51
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В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
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Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин считает, что избиение девочки другими детьми в детсаду это ЧП. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
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Общество
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Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Общество
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Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Футбол
Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Энергетика
МЭА ожидает переизбытка предложения на рынке нефти в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2020 году на рынках нефти будет наблюдаться избыток предложения из-за увеличения поставок на фоне слабого роста спроса, сообщает CNBC.
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
Культура
Rolling Stone составил рейтинг самых страшных сериалов в истории
Обозреватели Rolling Stone составили топ-30 лучших сериалов ужасов в истории телевидения.
Хоккей
«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
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Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
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Samsung представил концепцию нового складного смартфона
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