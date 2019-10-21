Экономика
Газета.RuВ России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие.
Читать в источнике
Оценить180
с чего всё началось
62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году — 21%). Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова покинули роддом с сыном Ратмиром
Экономика сегодня 01:40
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
РИА Новости 01:33
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Футбол
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во второй раунд плей-офф MLS
RT на русском 02:07
Здоровье
Генетик: самообследование может провоцировать появление опухоли
Врач центра персонализированной медицины МКНЦ Анастасия Данишевич рассказала, когда самообследование может привести к развитию онкологии.
Крестьянская жизнь 19 октября в 04:42
Армия и оружие
Депутат: Сирийские военные окружили турецкую армию в Рас-эль-Айне
Российская газета 01:43
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Шойгу: Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности, а нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав.
RT на русском 02:02
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Армия и оружие
Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак
В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат.
Комсомольская правда вчера в 01:40
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в голландском «Витессе»
Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своей зарплате.
News.ru вчера в 15:19
Культура
Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»
Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
Вечерний курьер 01:37
Происшествия
В результате прорыва дамбы под Красноярском 27 человек пострадали
Из-за прорыва на дамбах в Курагинском районе Красноярского края в больнице оказались 27 пострадавших человек.
УтроNews 01:50
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Происшествия
В Приморье туристка погибла во время попытки сделать селфи
От полученных при падении травм туристка погибла на месте. Спасатели уже подняли тело погибшей, по факту произошедшего проводится проверка.
Байкал24 вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 01:39
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым
Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
Дни24 вчера в 07:51
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Шоу-бизнес
Экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук увеличила грудь
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук решилась на увеличение груди.
Дни24 19 октября в 13:30
Происшествия
Трое американских военнослужащих погибли на учениях
На учениях в штате Джорджия погибли трое военнослужащих 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии США.
Российская газета вчера в 18:23
Здоровье
Учёные назвали продукты для сохранения мужского здоровья
Специалисты Гарвардского университета составили список продуктов, которые помогут наладить мужское репродуктивное здоровье.
News.ru вчера в 13:18
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 19 октября в 09:38