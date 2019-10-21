62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году — 21%). Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.

с чего всё началось

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