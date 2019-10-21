Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году — 21%). Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.
Известиявчера в 17:01

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РБК01:45

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News.ruвчера в 21:18

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URA.Ruвчера в 18:58

Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВвчера в 17:39

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 17:01
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