Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 17:01

Почти 10% компаний РФ планируют сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВвчера в 17:39

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 18:58

В России анонсировали массовые увольнения

Lenta.ru00:20

Сотрудники каждой десятой компании в РФ будут уволены

News.ruвчера в 21:18

В России пройдут массовые сокращения

Газета.Ru00:59

Работники каждой десятой компании в России будут сокращены

Вечерняя Москвавчера в 18:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Автоновости дня вчера в 06:57
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 01:43
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском

В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews вчера в 10:49
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Происшествия

Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий

РБК 19 октября в 14:25
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Гаджеты

Составили топ-10 самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 05:15
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском вчера в 08:27
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес

На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом

Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Культуромания вчера в 10:55
Армия и оружие

На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Футбол

На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Общество

Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru 19 октября в 19:03
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Экономика

Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев

Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Политика

Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию

«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 07:36
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш назвал свою девушку «жирной свиньей»

В Instagram появилось видео, на котором девушка ест шоколадный десерт и при этом плачет.
РЕН ТВ вчера в 22:14
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные

Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия

Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Общество

На выборы мэра Челябинска заявился главный кандидат

URA.Ru 01:06
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru вчера в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное