Экономика
Газета.RuВ России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие.
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году — 21%). Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru вчера в 16:02
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Интерфакс вчера в 12:20
Происшествия
В Твери завершено расследование уголовного дела о ДТП с 13 погибшими
В Твери завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителей ООО «ТрансАвто», в чьем микроавтобусе погибли 13 человек.
Московский Комсомолец 02:18
Политика
Шойгу: Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва настроена на диалог с Вашингтоном по обеспечению стратегической стабильности, а нынешний уровень отношений непозволителен для двух крупнейших ядерных держав.
RT на русском 02:02
Армия и оружие
НАТО намерено создать методику учений в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:45
Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Общество
Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы
Алтапресс вчера в 22:58
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 02:45
Политика
Медведев призвал создать «понятный и эффективный» КоАП
По словам Медведева, в нынешнем КоАП имеется «огромное количество» статей, которые менялись по десять раз и такое же «огромное количество» составов правонарушений, вменяемых бизнесу.
Росбалт 02:15
Культура
Дмитрий Нагиев опустился на колени перед участницей шоу «Голос»
Популярный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, ведущий вокального шоу «Голос» на Первом канале, во время слепых прослушиваний опустился на колени перед одной из участниц - 47-летней Екатериной Осипенко.
Вечерний курьер 01:37
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском 19 октября в 23:51
Шоу-бизнес
Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Kinonews.ru вчера в 16:41
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
Тарантас Ньюс 18 октября в 18:10
Политика
Глава минобороны Китая заявил о наивысшем уровне доверия с Россией
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что отношения Пекина и Москвы в сфере обороны характеризуются наивысшим уровнем взаимного доверия.
Взгляд.ру 00:28
Происшествия
В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Общество
Встречаем новый месяц во всеоружии: любовный гороскоп на ноябрь 2019
Тельцам любовный гороскоп на ноябрь обещает повышенное внимание со стороны определенного человека.
Popcornnews.ru вчера в 18:15
Армия и оружие
Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии.
Мойка78 вчера в 16:38
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие
Военные ОДКБ под Нижним Новгородом ликвидировали условных противников
Три тысячи военных из числа оперативных сил стран Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уничтожали условного противника всеми доступными средствами.
Пятый канал 01:04