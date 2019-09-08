Политика
ForbesВ России проходит единый день голосования
В России проходит единый день голосования. Участки открыты с 8 утра по местному времени за исключением четырех регионов: в Башкирии, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областях голосование началось в 7 утра по местному времени и продлится до 21:00. Выборы проходят на пяти уровнях.
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Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Футбол
Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом
Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun.
Газета.Ru 05:15
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче
Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:51
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины не признает легитимность региональных выборов в Крыму и призывает мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию.
РИА Новости Крым 05:32
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ
В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
REGNUM 05:48
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму на 10:00 часов составила почти 2%
По данным Мосгоризбиркома, явка на выборах депутатов Мосгордумы на 10:00 часов составила 1,91% (119 983).
Московская газета 04:03
Политика
В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета вчера в 07:11
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru 05 сентября в 23:40
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Гаджеты
IFA 2019: что GOODRAM показала на выставке
На выставке IFA 2019 компания-производитель различных видов памяти GOODRAM показала новые решения для современных PC, серверов и ноутбуков.
Игромания.ру 05:32
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Единоборства
Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье
Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.
REGNUM 03:33
Кино
В Пензе открылся уличный кинотеатр
Пенза-взгляд 03:49
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
«По данным государственной автоматической системы "Выборы", в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ», — рассказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Rambler News Service 04:46
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Народные новости 03:37