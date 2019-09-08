Политика

ForbesForbesВ России проходит единый день голосования

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В России проходит единый день голосования. Участки открыты с 8 утра по местному времени за исключением четырех регионов: в Башкирии, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областях голосование началось в 7 утра по местному времени и продлится до 21:00. Выборы проходят на пяти уровнях.
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