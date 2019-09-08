В России проходит единый день голосования. Участки открыты с 8 утра по местному времени за исключением четырех регионов: в Башкирии, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской областях голосование началось в 7 утра по местному времени и продлится до 21:00. Выборы проходят на пяти уровнях.

В России проходит единый день голосования

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Футбол Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом Игрок "Челси" Дэниел Дринкуотер, который в текущем сезоне выступает на правах аренды в "Бернли", был жестоко избит группой людей, сообщает The Sun.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Хоккей «Куньлунь» переиграл «Барыс» в домашнем матче Хоккейный пекинский клуб «Куньлунь Ред Старз» обыграл хоккеистов команды «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму Министерство иностранных дел Украины не признает легитимность региональных выборов в Крыму и призывает мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию.

Политика В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.

Общество В горах под Сочи выпал первый снег Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Политика Движение «Голос» дезинформирует граждан о нарушениях на выборах — СПЧ В сегодняшний единый день голосования 8 сентября «Голос» снова публикует информацию о несуществующих нарушениях, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.

Политика В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Наука В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер» В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Происшествия В Москве задержали координатора движения «Голос» Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».

Гаджеты IFA 2019: что GOODRAM показала на выставке На выставке IFA 2019 компания-производитель различных видов памяти GOODRAM показала новые решения для современных PC, серверов и ноутбуков.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Единоборства Емельяненко поздравил Хабиба с победой над Порье Известный российский борец Александр Емельяненко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над гражданином США Дастином Порье в турнире UFC, об этом он сообщил 8 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.