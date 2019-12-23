«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.

с чего всё началось

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря. Их проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами.

В России проходят учения по устойчивой работе Рунета

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