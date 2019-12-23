Общество

REGNUMREGNUMВ России проходят учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря. Их проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с другими заинтересованными ведомствами и мобильными операторами.
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с чего всё началось

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК10:52

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В России прошли учения по защите «суверенного рунета»

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Сегодня начнутся учения по изоляции Рунета. Как это повлияет на пользователей?

66.ru21 декабря в 06:00
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«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
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СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Происшествия

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости 18:49
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Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Газета.Ru 09:06
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Число ракет на российских фрегатах вырастет втрое

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Главной особенностью модели становится то, что она будет оснащена необычными мотор-колёсами.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
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Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
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Астрономы изучают кинематику звездных популяций в Мессье 80

Новое исследование сосредоточено на своеобразной кинематике множественной звездной популяции Мессье 80 что дает важную информацию о формировании и эволюции кластера.
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Карантин ввели в районе Хабаровского края из-за АЧС у диких кабанов

Власти Хабаровского края ввели карантин в Бикинском районе из-за выявленной у диких кабанов африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.
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Названы три «золотых правила» оздоровления кишечника

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«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как столкнулся с «фрондой» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Трамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует лишиться снова лишиться своей должности.
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Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
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