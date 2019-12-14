Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Вопрос введения миротворцев Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.
Читать в источнике
Комментировать291

Подробнее о событии

Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе

РИА Новости15:37

Пушков оценил заявление Киева о возможности введения миротворцев ООН в Донбасс

RT на русском14:09

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Интерфаксвчера в 18:08

Киев допустил ввод миротворцев ООН в Донбасс в случае провала «Минска-2»

РБК07:47

МИД Украины вновь рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Коммерсантъ07:19

МИД Украины вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе

ТАСС04:59

Пушков оценил идею Киева о размещении миротворцев ООН в Донбассе

Известия15:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Российского экс-прокурора задержали по подозрению в заказном убийстве

Сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова.
Lenta.ru 15:07
Фигурное катание

Плющенко объяснил решение Загитовой приостановить карьеру

Профиль 13:32
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Происшествия

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Известия вчера в 21:31
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru 13:06
Космос

Невозможная черная дыра оказалась «фантомом»

Обнаружение невозможной черной дыры массой 70 миллиардов Солнц в двойной системе LB-1 оказалось ошибкой, выяснили независимые группы ученых.
Sibnet Новости 03:44
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera вчера в 05:48
Футбол

Скончался чемпион ОИ-1956 по футболу Юрий Беляев

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет, сообщается в микроблоге ПФК ЦСКА в Twitter.
РИА Новости 11:21
Культура

Симоньян ответила на слова Стоуна о доверии к RT

Piter.tv вчера в 06:14
Футбол

РФС отстранил Евгения Гинера от футбола

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
News.ru вчера в 05:30
Спорт

Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов

Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.
Газета.Ru 15:20
Футбол

«Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале клубного ЧМ по футболу

РИА Новости 14:36
Здоровье

В Пензенской области молодым врачам вручили ключи от квартир

Российская газета 09:15
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет

Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Моссовет 07:48
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 07:58
Единоборства

Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге

Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
RT на русском 14:12
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv вчера в 07:50
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Биатлон

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете

LiveResult.Ru 13:15
Гаджеты

Компания Xiaomi зарабатывает копейки даже на новейшем Redmi K30 5G

Компания Xiaomi зарабатывает копейки на новом смартфоне Redmi K30 5G, считают эксперты.
Актуальные Новости 11:53
Хоккей

Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Спорт день за днем 12:59
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей вчера в 11:52
Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

Новые автомобили вчера в 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное