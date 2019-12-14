Вопрос введения миротворцев Украина уже выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

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