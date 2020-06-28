Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, эксперимент был проведен в реальных боевых условиях.
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с чего всё началось

Источники: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:32

Подробнее о событии

СМИ узнали о состоявшемся эксперименте по применению «стаи» истребителей

РБК00:15

ТАСС: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Коммерсантъвчера в 22:42

Источники: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

ТАССвчера в 20:32

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Lenta.ruвчера в 21:31

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Известиявчера в 21:23

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей

Эхо Москвывчера в 21:05

Источник: в России прошли испытания применения «роя» истребителей

RT на русскомвчера в 22:40
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

REGNUM 01:40
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

РБК 02:02
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Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета вчера в 05:43
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
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Политика

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Общество

Протестующие в Нью-Йорке требуют сократить бюджет полиции

Аргументы и Факты 02:30
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ открылись для россиян в двух городах Израиля, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:19
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
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Политика

Байден призвал отменить приглашение России в G7

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
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Кино

Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети

Народные новости 26 июня в 20:33
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM вчера в 02:11
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Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом»

Матч ТВ 00:51
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
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Политика

Соцсеть Facebook «изменила» название столицы Украины

Социальная сеть Facebook изменила написание названия украинской столицы на английском языке, сообщил в своем аккаунте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Аргументы и Факты вчера в 07:27
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Общество

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° 26 июня в 16:18
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Хоккей

Брайан Бурк о драфт-лотерее: «Это позор. В ней должны были участвовать только 7 команд, не попавших в плей-аут»

Бывший генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк подверг критике результаты драфт-лотереи НХЛ.
Sports.ru 00:56
Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
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Экономика

Znak: глава ПФР поручил отправить «путинские» 10 тысяч рублей 30 июня, перед голосованием по Конституции

Деньги начнут поступать в пять утра.
Весьма 02:17
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Космос

Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Авто

В Узбекистане начнется производство авто Volkswagen в 2022 году

Letnews.ru вчера в 11:08
1
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
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Авто

Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»

Проект обновленного УАЗ "Патриот", который известен под прозвищем "Русский Прадо", реализован не будет.
Новые автомобили 26 июня в 10:24
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Общество

Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений

Ситуация с распространением коронавируса в Москве после отмены ограничений не ухудшилась, считает мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 02:16
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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