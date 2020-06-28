Армия и оружие
Газета.RuВ России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, эксперимент был проведен в реальных боевых условиях.
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с чего всё началось
Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:32
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv вчера в 10:17
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Игры
В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077
Kotaku в свою очередь опубликовал 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 без каких-либо комментариев по поводу происходящего в кадре.
REGNUM 25 июня в 14:48
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Сегодня же на YouTube наконец вышел клип «Черный бумер». Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом.
StarHit.ru 25 июня в 13:00
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
По новому закону не будет санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.
Общественная служба новостей 26 июня в 11:20
Здоровье
Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды
Специалист указала, что минеральная вода помогает снять усталость и нормализует работу ЖКТ, однако это относится к столовым водам с минерализацией не более 1 г/л либо лечебно-столовым с концентрацией 4–5 г/л.
Известия 26 июня в 00:50
Общество
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM вчера в 21:53
Игры
В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира
He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
МИР 24 вчера в 13:40
Футбол
Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию
Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ.
ProstoProSport вчера в 03:32
Единоборства
Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC
Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Известная киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Известия 00:08
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Экономика
В России выросли продажи антидепрессантов
Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 00:00
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 06:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
РИА Новости 00:07
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 26 июня в 09:15
Политика
В Польше начались выборы президента
В очередных выборах главы государства в этом году участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок.
ТАСС 01:04