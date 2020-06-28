Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, эксперимент был проведен в реальных боевых условиях.

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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