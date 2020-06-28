Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам источника, эксперимент был проведен в реальных боевых условиях.
Читать в источнике
Комментировать509
с чего всё началось

Источники: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:32

Подробнее о событии

СМИ узнали о состоявшемся эксперименте по применению «стаи» истребителей

РБК00:15

ТАСС: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Коммерсантъвчера в 22:42

Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей

Эхо Москвывчера в 21:05

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Lenta.ruвчера в 21:31

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

Известиявчера в 21:23

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

RT на русскомвчера в 22:40

Источники: Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей

ТАССвчера в 20:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости вчера в 14:26
6,8K
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
1,8K
Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv вчера в 10:17
246
Здоровье

Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых

Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
1
Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
26
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
1,1K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
127
Игры

В сеть выложили трейлер и 15-минутное видео с геймплеем Cyberpunk 2077

Kotaku в свою очередь опубликовал 15-минутный ролик с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 без каких-либо комментариев по поводу происходящего в кадре.
REGNUM 25 июня в 14:48
70
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
455
Музыка

DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»

Сегодня же на YouTube наконец вышел клип «Черный бумер». Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом.
StarHit.ru 25 июня в 13:00
16
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,4K
Политика

Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»

По новому закону не будет санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.
Общественная служба новостей 26 июня в 11:20
280
Здоровье

Диетолог назвала опасность чрезмерного потребления минеральной воды

Специалист указала, что минеральная вода помогает снять усталость и нормализует работу ЖКТ, однако это относится к столовым водам с минерализацией не более 1 г/л либо лечебно-столовым с концентрацией 4–5 г/л.
Известия 26 июня в 00:50
3
Общество

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить.
Lenta.ru вчера в 21:21
1
Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
28
Армия и оружие

Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года

Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM вчера в 21:53
1
Игры

В Tell Me Why к трансгендеру добавят индейца-квира

He has plans to leave Delos Crossing and move to Juneau. pic.twitter.com/FlnEDFgCIg — Tell Me Why ️⚧️ (@TellMeWhyGame) June 26, 2020 Помимо этого, Майкл — индеец-тлинкит, представитель коренного населения юго-востока Аляски и части Канады.
Игромания.ру вчера в 08:56
3
Кино

Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

МИР 24 вчера в 13:40
37
Футбол

Романцев осудил Гончаренко за отъезд в Белоруссию

Заслуженный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал реакцию главного тренера ЦСКА Виктором Гончаренко на разгромное поражение от «Зенита» (0:4) 20 июня в домашнем матче 23-го тура РПЛ.
ProstoProSport вчера в 03:32
Единоборства

Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
91
Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Известная киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Известия 00:08
2
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
267
Экономика

В России выросли продажи антидепрессантов

Ранее специалисты компании «Такском» выяснили, что продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов в России с марта по июнь 2020 года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 00:00
2
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

В комплектации Elite заплатить за кроссовер теперь придется от 1 миллиона 579 тысяч рублей до 1 миллиона 759 тысяч рублей, а в версии Premium – от 1 миллиона 679 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 06:40
6
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка

РИА Новости 00:07
3
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
378
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
828
Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 26 июня в 09:15
2,7K
Политика

В Польше начались выборы президента

В очередных выборах главы государства в этом году участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок.
ТАСС 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное