Экономика
РидусВ России прошла мода на строительство крупных торговых центров
В Соединенных Штатах уже несколько лет назад начал падать интерес к большим торговым центрам. Теперь эта тенденция заметна и в России. В попытках сохранить или не допустить резкого падения количества посетителей девелоперы устраивают рядом с магазинами развлекательные зоны.
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Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в 3 миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Москве проверят информацию о минировании всех мостов
Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" всех мостов на территории Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Политика
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Космос
Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Происшествия
В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
Армия и оружие
Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами
"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
Экономика
Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ
Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Армия и оружие
«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки
В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Гаджеты
Xiaomi представила комплект из беспроводной клавиатуры и мыши за $14
Ассортимент периферийных решений Xiaomi пополнился беспроводным комплектом из мышки и клавиатуры.
Футбол
Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook.