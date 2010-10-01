Экономика

РидусРидусВ России прошла мода на строительство крупных торговых центров

В Соединенных Штатах уже несколько лет назад начал падать интерес к большим торговым центрам. Теперь эта тенденция заметна и в России. В попытках сохранить или не допустить резкого падения количества посетителей девелоперы устраивают рядом с магазинами развлекательные зоны.
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Как формируются новые тенденции в торговле

Snob.ru18 декабря в 07:30

Появятся ли в России торгцентры-призраки

Коммерсантъвчера в 17:31

В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

Ридусвчера в 19:02

В России могут появиться опустевшие торгцентры

Век05:40
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Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
Интерфакс 10:36
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии

Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
RT на русском 09:53
Энергетика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в 3 миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Происшествия

В Москве проверят информацию о минировании всех мостов

Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" всех мостов на территории Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:17
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Политика

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Lenta.ru 09:47
Общество

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 08:47
Космос

Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
ТАСС 09:25
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Армия и оружие

Пентагон: США останутся в Сирии до полной победы над террористами

"Соединенные Штаты останутся в Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательное поражение террористов", - отметил глава Пентагона.
Российская газета 10:48
Общество

Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
RT на русском 10:49
Экономика

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Российская газета 10:00
Происшествия

Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Украина.ру 03:52
Армия и оружие

«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки

В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 03:08
Происшествия

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Гаджеты

Xiaomi представила комплект из беспроводной клавиатуры и мыши за $14

Ассортимент периферийных решений Xiaomi пополнился беспроводным комплектом из мышки и клавиатуры.
iXBT.com 05:59
Футбол

Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook.
Спорт-Экспресс 10:41
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