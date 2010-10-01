В Соединенных Штатах уже несколько лет назад начал падать интерес к большим торговым центрам. Теперь эта тенденция заметна и в России. В попытках сохранить или не допустить резкого падения количества посетителей девелоперы устраивают рядом с магазинами развлекательные зоны.

В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

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