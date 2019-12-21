Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Военно-промышленной компании" (ВПК).
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Россия успешно испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Газета.Ru04:15

Россия испытала «Гибку»

Lenta.ru01:06

Мобильный комплекс ПВО «Гибка-С» прошел государственные испытания

РБК02:08

Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»

Комсомольская правда01:51

Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Российская газета02:21

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия00:55

Россия завершила госиспытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск «Гибка-С»

ТАСС00:35
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Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
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Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту

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РБК вчера в 18:17
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
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Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях

Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Авто

Какой будет новая Ferrari «проект 671»?

Итальянская La Gazzetta dello Sport о том, какие выводы сделали в Ferrari по результатам прошедшего сезона – и какой будет новая машина, известная сейчас как «проект 671».
F1news.ru 04:37
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Alphabet предоставит Сундару Пичаи вознаграждение акциями на $240 млн

Сообщается, что новый исполнительный директор Alphabet получит $240 млн в виде премий в течение следующих трёх лет.
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Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 19 декабря в 05:47
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус

Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.
Утро.ru 04:08
Космос

Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
ТАСС 03:48
Политика

Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели встречу президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко, пишут «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 07:35
Кино

В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»

Фильм Про вчера в 05:31
Происшествия

Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке

Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве.
REGNUM 00:56
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Наука

Кофеин оказался помощником при неправильном питании

Ученые из США выяснили, что кофеин может компенсировать вред, который организму наносит неправильное питание.
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Общество

Голикова объяснила разницу зарплат врачей в регионах

По словам вице-премьера, разница в окладах внутри региона «связана с различными порядками установления внутри региона».
УтроNews вчера в 05:55
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
РБК 05:24
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости 19 декабря в 23:30
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»

Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
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Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
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Курс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
ТАСС вчера в 06:16
Происшествия

Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
RT на русском 04:31
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Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости вчера в 07:01
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
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