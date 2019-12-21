Армия и оружие
Газета.RuВ России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Военно-промышленной компании" (ВПК).
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Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Какой будет новая Ferrari «проект 671»?
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Сообщается, что новый исполнительный директор Alphabet получит $240 млн в виде премий в течение следующих трёх лет.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.
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Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
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Президент Путин и Лукашенко встретились в Петербурге
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Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке
Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве.
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В Роскачестве оценили российские игристые вина
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Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
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Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
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Слуцкий рассказал, почему принял предложение «Рубина»
Слуцкий, известный в России по работе с московским ЦСКА, объяснил, почему принял предложение «Рубина».
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Финансы
Курс евро опустился до 69 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
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Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.