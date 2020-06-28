Армия и оружие
RT на русскомВ России прошли испытания применения «роя» истребителей
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС20:32
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