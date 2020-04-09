Коронавирус

МоссоветМоссоветВ России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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В России по официальным данным провели миллион тестов на коронавирус

Эхо Москвы04:00

Роспотребнадзор: в РФ сделано более миллиона тестов на коронавирус

Вести.Ru02:03

В России провели более миллиона тестов на коронавирус

Lenta.ru01:35

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

ТАСС01:48

Число сделанных в РФ тестов на коронавирус превысило 1 млн

Интерфакс01:42

В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

РБК01:40

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Известия01:55
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
ТАСС 03:46
Общество

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Российская газета 03:45
Политика

Боррель: Китай и Россия хотят расширить влияние в условиях пандемии

Брюссель, 9 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Китай и Россия стремятся усилисть свою геополитическую роль, помогая другим странам в период пандемии коронавируса.
REGNUM 03:55
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей

Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
Вести.Ru 04:35
Общество

Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
РБК 02:53
Музыка

В Брянске выступят группа «Нервы» и Сергей Лазарев

Городской телеканал (Брянск) 03:32
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета вчера в 08:49
Происшествия

В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом

Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:39
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07 апреля в 03:54
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру 07 апреля в 01:12
Общество

Буцкая: Предложения ОНФ о поддержке семей с детьми учтены президентом

Родителям, которые потеряли работу в условиях коронавируса, будет дополнительно выплачиваться по три тысячи рублей, – прокомментировала обращение президента Татьяна Буцкая, эксперт ОНФ, лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей».
Общероссийский Народный Фронт 01:55
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Lenta.ru 00:30
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Происшествия

В Москве произошел пожар в доме престарелых

Московский Комсомолец вчера в 14:56
Общество

В Нижегородской области выявлено 56 случаев заражения коронавирусом

Нижегородская область входит в десятку регионов России с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения.
АПН - Нижний Новгород 06 апреля в 04:33
Хоккей

Андрей Назаров: за несколько дней соберу любую команду

В интервью корреспонденту РИА Новости Артему Дроздову Андрей Назаров рассказал о том, как сильно скучает без хоккея, какие книги читает во время самоизоляции, а также дал понять, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.
РИА Новости 01:00
Общество

США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса в мире

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 23:39
Киберспорт

Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord

Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Городской портал Новый Нижний 06 апреля в 17:00
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
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