Коронавирус
МоссоветВ России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1459 и достигло 10 131 в 81 регионе.
Общество
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах
За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19 в 50 регионах. Об этом сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.
Политика
Боррель: Китай и Россия хотят расширить влияние в условиях пандемии
Брюссель, 9 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Китай и Россия стремятся усилисть свою геополитическую роль, помогая другим странам в период пандемии коронавируса.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
ВЦИОМ: 69 процентов опрошенных назвали ситуацию в своей жизни хорошей
Оказалось, подавляющее число — 69 процентов респондентов – считают ситуацию, сложившуюся в их жизни и семье, хорошей.
Общество
Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил об уходе на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у его пресс-секретаря.
Музыка
В Брянске выступят группа «Нервы» и Сергей Лазарев
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Происшествия
В Новосибирской области выявили пять новых пациентов с коронавирусом
Пять новых случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано за сутки в Новосибирской области, из них два контактных, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Общество
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Общество
Буцкая: Предложения ОНФ о поддержке семей с детьми учтены президентом
Родителям, которые потеряли работу в условиях коронавируса, будет дополнительно выплачиваться по три тысячи рублей, – прокомментировала обращение президента Татьяна Буцкая, эксперт ОНФ, лидер Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей».
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Происшествия
В Москве произошел пожар в доме престарелых
Общество
В Нижегородской области выявлено 56 случаев заражения коронавирусом
Нижегородская область входит в десятку регионов России с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения.
Хоккей
Андрей Назаров: за несколько дней соберу любую команду
В интервью корреспонденту РИА Новости Артему Дроздову Андрей Назаров рассказал о том, как сильно скучает без хоккея, какие книги читает во время самоизоляции, а также дал понять, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.
Общество
США вышли на второе место по числу смертей от коронавируса в мире
США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Киберспорт
Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord
Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.