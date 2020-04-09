Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

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