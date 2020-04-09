Коронавирус

МоссоветМоссоветВ России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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В России по официальным данным провели миллион тестов на коронавирус

Эхо Москвы04:00

Роспотребнадзор: в РФ сделано более миллиона тестов на коронавирус

Вести.Ru02:03

В России провели более миллиона тестов на коронавирус

Lenta.ru01:35

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

ТАСС01:48

Число сделанных в РФ тестов на коронавирус превысило 1 млн

Интерфакс01:42

В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

РБК01:40

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Известия01:55
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия

Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына

Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, умершего от коронавируса.
РИА Новости 04:07
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол

Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты

Четыре футболиста «Крыльев Советов» не захотели согласиться на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Metaratings 04:45
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Общество

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
RT на русском 04:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт отдадут детей в обычную школу

Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение совместных детей отдать в обычную школу.
Актуальные Новости 02:48
Общество

Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
REGNUM 02:18
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Энергетика

Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается

Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Кавказ Пост 03:39
Общество

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и граждан

Срок уплаты страховых взносов перенесут (но не для всех), а семьям с детьми и безработным помогут рублем.
Главная книга вчера в 10:36
Общество

AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции

AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.
РЕН ТВ 04:56
Здоровье

Рождаемость в Чувашии снижается

Чебоксары, 9 апреля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
REGNUM 01:14
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Газета.Ru 02:55
Гаджеты

Huawei представила новый телевизор Smart TV X65

Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
iReactor 04:12
Политика

Кабмин поддержал предложения «ЕР» по расширению кредитных каникул

Кабинет министров, по словам Мишустина, намерен в ближайшие дни принять соответствующие решения.
Российская газета 04:25
Общество

Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус

Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Комсомольская правда - Кемерово 04:08
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru вчера в 16:12
Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:02
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском вчера в 09:11
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru 04:50
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Армия и оружие

National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM Мур и Фриман подчеркнули, что по большей части желание нынешних властей США отказаться от СНВ-III связано с недоверием, которое они испытывают по отношению к Москве из-за ее "вмешательства" в президентские выборы 2016 года.
REGNUM 03:23
Экономика

В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России

Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
REGNUM 05:56
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше.
Известия 05:49
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
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