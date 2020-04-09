Коронавирус
МоссоветВ России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Происшествия
Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына
Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, умершего от коронавируса.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Футбол
Четыре игрока «Крыльев Советов» отказались от понижения зарплаты
Четыре футболиста «Крыльев Советов» не захотели согласиться на понижение зарплаты на 40 процентов в период пандемии коронавируса.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
«В Москве создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, который составили главврачи коронавирусных стационаров», — указано в сообщении штаба.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт отдадут детей в обычную школу
Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение совместных детей отдать в обычную школу.
Общество
Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
Энергетика
Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается
Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Общество
Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса и граждан
Срок уплаты страховых взносов перенесут (но не для всех), а семьям с детьми и безработным помогут рублем.
Общество
AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции
AliExpress назвал самые популярные товары у россиян на самоизоляции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.
Здоровье
Рождаемость в Чувашии снижается
Чебоксары, 9 апреля 2020, 08:14 — REGNUM В Чувашии за два месяца рождаемость сократилась на 5,9%. Смертность превысила рождаемость на 45,2%. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Гаджеты
Huawei представила новый телевизор Smart TV X65
Китайская корпорация Huawei презентовала новый Smart-телевизор с мощным оснащением. Толщина устройства составляет 24,9 миллиметра.
Политика
Кабмин поддержал предложения «ЕР» по расширению кредитных каникул
Кабинет министров, по словам Мишустина, намерен в ближайшие дни принять соответствующие решения.
Общество
Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус
Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США
Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM Мур и Фриман подчеркнули, что по большей части желание нынешних властей США отказаться от СНВ-III связано с недоверием, которое они испытывают по отношению к Москве из-за ее "вмешательства" в президентские выборы 2016 года.
Экономика
В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России
Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать более активно, чем раньше.
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.