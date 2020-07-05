Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ России проведено более 21 млн тестов на коронавирус

В России проведено уже более 21 млн тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

Rambler News Service04:38

В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

RT на русском01:56

В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

РБК03:00

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 21 млн

ТАСС01:39

Россия провела 21 миллион тестов на коронавирус

Газета.Ru02:00

Роспотребнадзор: в России проведено более 21 млн тестов на коронавирус

REGNUM02:02

В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

РИА Новости01:51
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
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Армия и оружие

Зеленский поручил командующему ВМС оснастить флот ракетным вооружением

РИА Новости 03:31
Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
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Технологии

Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

Astera вчера в 11:50
8
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
47
Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab завершился неудачей

РИА Новости вчера в 19:04
4
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
2,4K
Религия

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

Фото: Соцсети 3 июля состоялась третье заседание Церковного суда в Екатеринбурге по делу схиигумена Сергия (Романова).
Столица С 03 июля в 10:26
2,4K
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,7K
Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
12
Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
12
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
16
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
8
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
200
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за скандального развода с Телегиным

Известная российская певица Пелагея потеряла голос из-за суда о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
ФАН 05:35
6
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
82
Футбол

Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится

Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Авто

Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
13
Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
550
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Общество

Шесть новых случаев коронавируса выявлены в Севастополе за сутки

Шесть заражений коронавирусной инфекцией выявлены в Севастополе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Новый Севастополь 05:08
1
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
Автоспорт

В Red Bull рассчитывают навязать борьбу Mercedes

F1news.ru вчера в 13:40
Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
Evo-rus.com 04:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

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