В России проведено уже более 21 млн тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России проведено более 21 млн тестов на коронавирус

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Происшествия Просителя убежища из России убили в Австрии Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию. 550