Коронавирус
DP.RUВ России проведено более 6 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в РФ тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 6 млн, информирует Роспотребнадзор. "В Российской Федерации проведено более 6,1 млн тестов на коронавирус", — говорится в комментарии пресс-службы надзорного ведомства.
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Роспотребнадзор назвал число проведённых в России тестов на COVID-19
Национальная служба новостей02:49
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Политика
Лавров заявил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем
Москва убеждена, что в случае создания вакцина от коронавируса должна быть доступна людям во всех странах.
ТАСС 06:08
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Представлен новый монстр автономности Samsung Galaxy A21s с Android 10
Компания Samsung Electronics опубликовала на своём официальном пресс-сайте информацию о новом смартфоне — Galaxy A21s.
iXBT.com 06:20
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 13 мая в 04:22
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
Что касается доли ссуд с просрочкой свыше 30 дней к общему количеству кредитов, то, по данным Национального бюро кредитных историй, в апреле она даже незначительно сократилась (расчеты НБКИ есть у РБК).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози
Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози Брат экс-президента Франции требует, чтобы актриса до 18 мая освободила его квартиру.
Экспресс газета вчера в 09:36
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве Управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Футбол
Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
RT на русском 05:23
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Здоровье
Онищенко рассказал о последствиях неправильной вакцинации от КОВИД
Бывший главный санитарный врач добавил, что пока не видит необходимости в тотальной вакцинации населения.
Невские Новости вчера в 21:56
Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
Телеканал 360° 04:55
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Происшествия
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил бизнесмену и политику Анатолию Быкову обвинения в организации двойного убийства в 1994 году, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:29
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16