Коронавирус
DP.RUВ России проведено более 6 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в РФ тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 6 млн, информирует Роспотребнадзор. "В Российской Федерации проведено более 6,1 млн тестов на коронавирус", — говорится в комментарии пресс-службы надзорного ведомства.
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Роспотребнадзор назвал число проведённых в России тестов на COVID-19
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Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
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Получить бесплатную маску и перчатки горожане смогут в ближайшие дни, причем организован процесс будет таким образом, чтобы пенсионерам не пришлось выходить на улицу.
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Невские Новости вчера в 21:56
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
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