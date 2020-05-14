Число выполненных в РФ тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 6 млн, информирует Роспотребнадзор. "В Российской Федерации проведено более 6,1 млн тестов на коронавирус", — говорится в комментарии пресс-службы надзорного ведомства.

В России проведено более 6 млн тестов на коронавирус

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