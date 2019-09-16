с чего всё началось

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

Экономика Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.

Политика СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

Политика Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.

Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Армия и оружие Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Политика В Нью-Йорке открывается очередная сессия Генассамблеи ООН Во вторник в Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Гаджеты Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7 В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.

Политика Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.

Экономика Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.

Здоровье Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы» На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.

Финансы Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ "Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ", - написал он.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Экономика Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог» Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Здоровье Изменения на шее могут являться признаком рака Специалисты из Великобритании уверены, что изменения на шее могут являться признаком рака, передает МедикФорум.

Хоккей Овечкин предложил изменить хоккейные правила Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.