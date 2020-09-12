Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом говорится в сообщении на сайте союза. Указывается, что целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея».

С чего всё началось Союз архитекторов России (СА России) объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. РБК 17:05