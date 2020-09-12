В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
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Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом говорится в сообщении на сайте союза. Указывается, что целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея».В источнике
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