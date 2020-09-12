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В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом говорится в сообщении на сайте союза. Указывается, что целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея».В источнике
С чего всё началось
Союз архитекторов России (СА России) объявил
 Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.
РБК17:05
Подробнее о событии
Lenta.ru

Зюганов отреагировал на идею ре-использования Мавзолея Ленина

Lenta.ru05:24
РИА Новости

Союз архитекторов объявил конкурс идей по использованию Мавзолея Ленина

РИА Новости18:37
Коммерсантъ

Союз архитекторов России объявил конкурс концепций Мавзолея без Ленина

Коммерсантъ01:35
ТАСС

Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина

ТАСС01:03
Газета.Ru

В Союзе архитекторов заявили, что не собираются «взрывать Мавзолей и выносить Ленина»

Газета.Ru05:31
Московский Комсомолец

Союз архитекторов начал собирать идеи по использованию мавзолея

Московский Комсомолец18:32
РБК

Союз архитекторов объявил конкурс на ре-использование Мавзолея Ленина

РБК17:05

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей

Напомним, накануне в 8.00 на Кубани открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября.
Российская газета04:42
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
15

В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01

Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАСС03:07

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич в ходе брифинга доложил о наличии сведений о подготовке террористами провокации с применением отравляющих веществ.
Экономика сегоднявчера в 16:08
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