В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре. Пилотными регионами станут Хабаровский край, Санкт-Петербург и Тюмень.

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

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