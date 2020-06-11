Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре. Пилотными регионами станут Хабаровский край, Санкт-Петербург и Тюмень.
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Названы регионы для исследования популяционного иммунитета к коронавирусу

Коммерсантъ20:36

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

Известия20:45

Жителей трёх регионов проверят на популяционный иммунитет к COVID-19

RT на русском20:42

Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета на COVID-19

Вести.Ru21:17

В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

РИА Новости20:24

Оценку популяционного иммунитета к COVID-19 проведут в ряде регионов

Газета.Ru20:16

В трех регионах России планируется исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу

ТАСС20:11
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
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Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

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Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
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Общество

В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов

Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
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Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток

Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Происшествия

Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения

Известия 15:31
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По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин

Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
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Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

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Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
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Маммана возобновил тренировки после травмы колена

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Американская экономика вошла в рецессию

Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
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Toyota Yaris Cross впервые попался на фото

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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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