Коронавирус

The Penza PostThe Penza PostВ России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

Тестирование вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах. По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19.
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Первые клинические испытания вакцины проведут на 60 добровольцах

ТАСС06:55

Первые испытания вакцины от коронавируса в России проведут на добровольцах

Коммерсантъ06:24

Вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах, среди них есть разработчики

Комсомольская правда05:16

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

RT на русском06:15

«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах

РБК06:03

Первые тесты вакцины от коронавируса в РФ проведут на добровольцах

Известия05:39

Тесты вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах

РИА Новости06:22
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