Тестирование вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах. По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19.

В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

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