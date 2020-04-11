По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19. В списке добровольцев значатся 60 человек.

В России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

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