Коронавирус

The Penza PostThe Penza PostВ России проведут первые тесты вакцины от коронавируса

По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19. В списке добровольцев значатся 60 человек.
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