Коронавирус
The Penza PostВ России проведут первые тесты вакцины от коронавируса
По словам генерального директора государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, в России проведут первые клинические испытания вакцины против COVID-19. В списке добровольцев значатся 60 человек.
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В «Векторе» заявили о более 300 заявках на участие в испытаниях вакцины от коронавируса
ТАСС Наука 09 апреля в 15:55
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Барнаул, 11 апреля 2020, 09:43 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявили 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, участники всероссийской акции #МыВместе передали социальным работникам и сотрудникам ГИБДД Барнаула 700 многоразовых хлопковых масок.
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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
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При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
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В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
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Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
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Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
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На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
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Массовое ДТП на мосту Саратов-Энгельс. Пострадали фельдшеры и ребенок
Во вчерашней вечерней аварии на мосту Саратов – Энгельс пострадала 4-летняя девочка.
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Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
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«Храбрый» эстонский генерал скатился до площадной брани в адрес России
Попутно, эстонский хам обвинил Россию в захвате Крыма и «отравлении и убийстве людей».
Новостной фронт вчера в 06:31
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
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В Британии специалисты намерены создать специальное мобильное приложение, которое должно помочь в борьбе с коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:35
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 5,1 тыс. – с 47 029 до 52167, общее число умерших увеличилось с 1006 до 1101, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
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Свободная Пресса 10 апреля в 03:10
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Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»
«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
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