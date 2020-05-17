Коронавирус
Газета.RuВ Москве коронавирус за сутки выявлен у 3855 человек
В Москве коронавирус выявили еще у 3855 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале. Уточняется, что общее число заболевших в Москве составляет 142 824.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Менее десяти тысяч россиян получили положительный результат анализов на COVID-19
Readovka67.ru14 мая в 03:36
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье
В МЧС рассказали о работе госпиталя на месторождении в Якутии
RT на русском 02:13
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
В Хакасии коронавирусом болеют уже и продавцы-кассиры
Эпидемиологи отмечают, что в регионе продолжают регистрироваться заносы новой коронавирусной инфекции в трудовые коллективы, в том числе и в организации в сфере торговли продуктами питания.
Хакасия-Информ вчера в 05:14
Общество
В России за сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 9709 – до 281 752, при этом 42,4% новых случаев – пациенты с бессимптомным течением болезни, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:43
Общество
Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам
Правительство России изменило порядок федеральных стимулирующих выплат медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 09:57
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Сторонник Зеленского призвал вернуть медицину времен СССР
Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал украинскую систему здравоохранения и призвал вернуть медицину "как во времена Советского Союза".
Газета.Ru 05:43
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы 15 мая в 09:33
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Хоккей
Якупов может покинуть «Витязь», не проведя за клуб ни одной игры
В «Витязе» хотят перезаключить контракт Якупова на приемлемых условиях для клуба, но пока этого сделать не удалось.
Metaratings 06:12
Гаджеты
Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты
Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
Культура
Умерла режиссер сериала «И повсюду тлеют пожары» Линн Шелтон
Скончалась американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 54 лет.
Пятый канал 05:34
Общество
В Кузбассе открываются летние веранды кафе и ресторанов
Речь идёт об открытии летних веранд кафе и ресторанов в некоторых территориях Кузбасса.
Сибдепо 06:38
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Игры
Assassin’s Creed Valhalla может выйти 15 октября
В описании диска Assassin’s Creed Valhalla для Xbox One сообщалось, что игра выйдет 15 октября.
Cyber.sports.ru вчера в 02:09
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 мая в 00:59
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Здоровье
Количество зараженных коронавирусом достигло 2319 человек на Кубани
24 человека скончались после заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Городской ревизор 14 мая в 09:15
Общество
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань подтвердил, что в первое время местные власти Уханя скрывали реальные масштабы вспышки.
Газета.Ru 05:30
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Общество
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором
Глава российского представительства ВОЗ отметила, что в настоящий момент нет исследований о степени опасности использованных в защитных целях перчаток, потому что все в основном используют маски, масштабных данных по перчаткам нет.
Интерфакс 05:55