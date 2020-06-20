с чего всё началось

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано 20 июня на сайте правительства РФ.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 38

Футбол «Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте «Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.

Футбол Почетный президент РФС назвал футболистов «Ростова» разгильдяями Напомним, накануне матча 23-го тура РПЛ основной состав «Ростова» был отправлен на двухнедельный карантин по причине положительных результатов тестов на коронавирус у шести человек.

Недвижимость Скидки на жилую и коммерческую недвижимость в Европе достигают 40% Порядка 80% дистресс-активов Старого Света приходится на жильё, 15% - гостиницы и офисы, 5% - торговая недвижимость, основные предложения по которой представлены всё в той же Италии.

Происшествия В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого. 62

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 523

Общество Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от осложнений коронавируса Напомним: Президент РФ Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы региона в связи с утратой доверия в январе 2020 года. 901

Армия и оружие Украинских журналистов обвинили в постановочных репортажах в Донбассе Журналисты украинских телеканалов «UA: Первый» и ICTV занимаются подготовкой постановочных репортажей в Донбассе.

Общество Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее. 31

Технологии Консоль PlayStation 5 показали на живом фото Визуально можно оценить возросшие габариты PlayStation 5, которые подтверждают догадки аналитиков, сравнивающих пресс-релизную картинку «соньки» с другими консолями. 2

Общество Минобрнауки запустило сервис для дистанционного поступления в вузы Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ смогли подать документы в 54 российских университета. 4