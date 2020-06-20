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КоммерсантъВ России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Речь идет о жителях тех регионов России, где продолжают действовать ограничения.
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с чего всё началось
В сообщении кабмина указывается, что продлить электронные больничные могут граждане в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции, не перешли на удалённую работу и не находятся в отпуске.RT на русском04:23
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