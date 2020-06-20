с чего всё началось

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Речь идет о жителях тех регионов России, где продолжают действовать ограничения.

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Политика Россия давно просчитала последствия выхода США из ДСНВ-3, заявил посол Россия уже давно просчитала все последствия возможного непродления ДСНВ-3 со стороны США, реакция будет спокойной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Транспорт На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 32

Общество В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.

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