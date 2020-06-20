с чего всё началось

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано 20 июня на сайте правительства РФ.

Происшествия Гадюка укусила мальчика в Петербурге В Красносельском районе Санкт-Петербурга гадюка укусила восьмилетнего мальчика, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник. 1

Политика Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации. 6,5K

Политика Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми. 19

Экономика ЦБ подготовил поправки о повышении привлекательности ИИС Банк России подготовил проект поправок в законодательство о повышении привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), соответствующие документы имеются в распоряжении агентства "Прайм". 5

Общество От сердечно-сосудистой недостаточности умер экс-глава Чувашии Игнатьев Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова сообщила журналистам причину смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. 907

Футбол Жириновский призвал переиграть матч между «Сочи» и «Ростовом» Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал возмущение разгромом, который «Сочи» учинил в пятничном матче РПЛ «Ростову» со счетом 10:1. Он считает, что это была не игра, а издевательство. 5

Общество Путин рассказал, в каком роддоме родился Врачи ответили утвердительно, а глава государства рассказал, что родился в "Снегиревке" – роддоме имени профессора В. Ф. Снегирева на улице Маяковского, поэтому ему знакомы эти места. 1

Политика Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.

Экономика Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU. 142

Происшествия Мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле Сиэтл, США, 20 июня 2020, 17:41 — REGNUM Пластиковые мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле в американском штате Вашингтон.

Общество Стало известно о самочувствии заразившегося коронавирусом Назарбаева В четверг, 18 июня, стало известно, что последний тест Назарбаева на COVID-19 оказался положительным.