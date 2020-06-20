с чего всё началось

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Речь идет о жителях тех регионов России, где продолжают действовать ограничения.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 410

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 501

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 922

Здоровье Врач предупредил о вреде прорывного лекарства от коронавируса Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о том, что лечение коронавируса с помощью дексаметазона – это бесспорный прорыв в лечении COVID-19. 48

Футбол «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Технологии Windows 10 укротит прожорливый Google Chrome Известно, что Microsoft ввела в новом обновлении системы значение Segment Heap для разработчиков. 7

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 895

Наука Препараты, снижающие уровень холестерина, улучшают кишечную микробиоту Существует достоверная связь между улучшением состава микробиоты кишечника и приемом препаратов, снижающих уровень холестерина - статинов.

Политика Путин поблагодарил медиков и назвал их героями Президент Владимир Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд, отметив, что в период серьезных испытаний на фоне ситуации с коронавирусом они мужественно выполняют свой долг. 3

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Киберспорт Valve продлила длительность Battle Pass на неделю В официальном twitter-аккаунте Dota 2 появилось объявление о том, что длительность Battle Pass продлили с 12 до 19 сентября.

Общество Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03). 207

Шоу-бизнес Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на публикации в СМИ, в которых со ссылкой на неназванные источники рассказывалось о якобы устраивавшихся им оргиях. 1

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