Экономика
Дни24В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
Перерасчет пенсии с 1 августа затронет 11,1 млн россиян, которые имеют официальное трудоустройство, а также инвалидность. Как известно, в прошлом году данная надбавка составила 261,72 рубля, а перерасчет коснулся около 14 млн пенсионеров.
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