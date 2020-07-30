Экономика
Дни24В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
Перерасчет пенсии с 1 августа затронет 11,1 млн россиян, которые имеют официальное трудоустройство, а также инвалидность. Как известно, в прошлом году данная надбавка составила 261,72 рубля, а перерасчет коснулся около 14 млн пенсионеров.
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С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
Национальная служба новостей30 июля в 04:39
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В Хельсинки провели «Топлесс флешмоб»
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Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
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