Экономика

Дни24Дни24В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат

Перерасчет пенсии с 1 августа затронет 11,1 млн россиян, которые имеют официальное трудоустройство, а также инвалидность. Как известно, в прошлом году данная надбавка составила 261,72 рубля, а перерасчет коснулся около 14 млн пенсионеров.
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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

РИА Новостивчера в 11:18

Получите, распишитесь: работающие пенсионеры с августа начнут получать больше

Сиб.фм29 июля в 23:50
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