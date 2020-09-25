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Lenta.ru
Lenta.ru

В России раскрыли главный показатель оценки ситуации с коронавирусом

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ добавила, что наблюдаемое явление в статистике по коронавирусу — это разница между прошедшим периодом и новым периодом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

Оценивать волну заражений коронавирусом нужно, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
РБК20:10
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Российская газета

Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Российская газета22:55
Lenta.ru

В России раскрыли главный показатель оценки ситуации с коронавирусом

Lenta.ru20:59
РЕН ТВ

Критерии второй волны: эксперты оценили ситуацию с COVID в Москве

РЕН ТВ22:14
Газета Кемерова

Раскрыт главный показатель второй волны коронавируса в России

Газета Кемерова21:35
Известия

Эксперты назвали главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Известия21:11
Газета.Ru

Раскрыт главный показатель оценки ситуации с COVID-19

Газета.Ru22:41
РБК

Вирусологи назвали главный показатель для оценки второй волны COVID-19

РБК20:10

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Британские ученые секвенировали геном первого пенициллинового грибка

Сравнивая британские и американские образцы, исследователи рассмотрели два типа генов – те, которые кодируют ферменты для производства пенициллина, и те, которые регулируют производство этих самых ферментов.
МИР 24вчера в 07:28
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«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии

Минэкономики рассчитало проигравших и выигравших в эпидемии Два сценария прогноза социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленные в Минэкономики для нужд бюджетного процесса, в 2020 году очень близки друг к другу — и главным фактором неопределенности в них являются не цены экспорта России, а внешние переменные, связанные с будущей динамикой пандемии.
Коммерсантъ18:29

Второе за четыре дня землетрясение произошло в Сибири

В Горловской впадине в Искитимском районе Новосибирской области произошло второе за последние четыре дня землетрясение в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на директора Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической служба РАН» Александра Еманова.
Lenta.ruвчера в 07:40
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