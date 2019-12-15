Общество

REGNUMREGNUMВ России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации. О том, что похитителями данных были именно сисадмины, говорит характер украденных данных.
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с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России выявили новый канал утечек персональных данных

РБКвчера в 20:37

IT-специалистов назвали новым каналом утечки персональных данных

Коммерсантъвчера в 19:32

В России выявили новый канал утечки личных данных

РИА Новостивчера в 17:06

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русскомвчера в 17:49

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ruвчера в 17:48

«Известия»: персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

ТАССвчера в 19:10

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС 01:32
Музыка

Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
REGNUM вчера в 19:57
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Vprognoze.ru вчера в 12:06
Происшествия

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Кино

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online 13 декабря в 11:46
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости вчера в 05:45
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Технологии

Полигон для московского мусора на станции Шиес Архангельской области строить нельзя. Научно доказано

В докладе содержатся три научно доказанных факта о том, почему полигон на Шиесе строить нельзя.
7х7 13 декабря в 10:00
Здоровье

Главный инфекционист Свердловской области раскрыла, опасны ли студенты, которых отчисляют из-за гепатита

Ранее стало известно, что из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) намерены отчислить нескольких иностранных студентов, у которых в крови обнаружены маркеры гепатита B. Пока их на время отстранили от посещения занятий и выселили из университетских общежитий.
URA.Ru 02:02
Игры

Microsoft представила новую Xbox Series X

Американская корпорация Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Series X, которая будет доступна к покупке в конце 2020 года.
ГЛАС.RU 13 декабря в 05:00
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Радио Sputnik вчера в 10:47
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Кино

Тульская документалка победила на «Артдокфесте»

Фильм тульского режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования «Артдокфеста».
Центр 71 12 декабря в 08:18
Единоборства

Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246

Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 22:45
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Кино

В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»

В прокат вышел фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2". Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова, которого играл Александр Петров.
Piter.tv 13 декабря в 08:45
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Кино

«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»

Политика Сегодня вчера в 06:59
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Здоровье

Пациентку с инсультом отправили в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась на то, что ее маму, которой поставили диагноз обширный инфаркт, врачам неотложки пришлось отправить в больницу на полу вагона.
НТВ вчера в 15:35
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

Российская газета вчера в 14:45
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