Общество
REGNUMВ России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации. О том, что похитителями данных были именно сисадмины, говорит характер украденных данных.
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с чего всё началось
В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.Известиявчера в 16:01
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Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
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Гаджеты
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
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Общество
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Экономика
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Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Технологии
Полигон для московского мусора на станции Шиес Архангельской области строить нельзя. Научно доказано
В докладе содержатся три научно доказанных факта о том, почему полигон на Шиесе строить нельзя.
Здоровье
Главный инфекционист Свердловской области раскрыла, опасны ли студенты, которых отчисляют из-за гепатита
Ранее стало известно, что из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Екатеринбург) намерены отчислить нескольких иностранных студентов, у которых в крови обнаружены маркеры гепатита B. Пока их на время отстранили от посещения занятий и выселили из университетских общежитий.
Игры
Microsoft представила новую Xbox Series X
Американская корпорация Microsoft представила новую игровую консоль Xbox Series X, которая будет доступна к покупке в конце 2020 года.
Космос
Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет
Китай с 2030 года может приступить к изучению космического пространства за Солнечной системой и поиску пригодных для жизни планет, сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на слова генерального директора Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Кино
Тульская документалка победила на «Артдокфесте»
Фильм тульского режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования «Артдокфеста».
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Кино
В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
В прокат вышел фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2". Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова, которого играл Александр Петров.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение мультфильма «Умка»
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
Здоровье
Пациентку с инсультом отправили в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась на то, что ее маму, которой поставили диагноз обширный инфаркт, врачам неотложки пришлось отправить в больницу на полу вагона.
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