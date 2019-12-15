Общество
REGNUMВ России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации. О том, что похитителями данных были именно сисадмины, говорит характер украденных данных.
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с чего всё началось
В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.Известия16:01
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