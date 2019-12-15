Общество

REGNUMREGNUMВ России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации. О том, что похитителями данных были именно сисадмины, говорит характер украденных данных.
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с чего всё началось

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

В 2019 году персональные сведения россиян стали утекать через IT-специалистов: пока число инцидентов невелико (менее 2%), но по объему похищенной информации на этот канал может приходиться 25–30%.
Известия16:01

Подробнее о событии

От IT в сторонку: в 2019-м появился новый канал утечек личных данных

Известия16:01

В России найден новый канал утечки персональных данных

РИА Новости17:06

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

RT на русском17:49

«Известия»: персональные данные россиян все чаще похищают IT-специалисты

ТАСС19:10

IT-специалистов назвали новым каналом утечки персональных данных

Коммерсантъ19:32

В уходящем году появился новый канал утечки данных пользователей банков

Life.ru17:48

Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины

Комсомольская правда18:16
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Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

МонаВиста вчера в 05:27
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Гаджеты

Новая ошибка при разблокировке обнаружена в последних версиях Android

Найдена новая ошибка на мобильных устройствах, работающих под управлением операционных платформ Android 9 (Pie) и Android 10, об этом 13 декабря сообщает китайский блог Gizchina.
Красная весна 16:17
Здоровье

Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.
Shraibikus News 12:59
Общество

С 1 января россияне лишатся ряда льгот

В России с 1 января отменят некоторые льготы.
Pro Город НН 12 декабря в 21:02
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Наука

Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте

Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Ugpressa.ru 12 декабря в 00:33
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Общество

Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

Руководитель департамента "Мобильная техника" группы "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка отметил, что продажи смартфонов по цене от 50 тысяч рублей в уходящем году выросли более чем на 25% по количеству и на 30% в денежном выражении.
Экономика сегодня 19:52
Общество

Атомный ледокол «Арктика» вышел на первый этап ходовых испытаний

«12 декабря головной атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе (входит в состав ОСК), вышел на первый этап ходовых испытаний», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 12 декабря в 05:00
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
OAnews вчера в 12:37
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
РБК 01:12
Космос

Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики

Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.
N+1 вчера в 03:59
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Политика

Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
News.ru 07:07
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Здоровье

Врачи рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

Врачи рекомендуют отказаться от употребления той же картошки и помидоров определенной группе людей, о чем информирует портал NEWS.ru.
MedikForum.ru 12:10
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Биатлон

Глава Союза биатлонистов России объяснил фразу про ответ WADA

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, почему опубликовал в Instagram фразу про ответ России Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Газета.Ru 10:27
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Биатлон

Логинов занял второе место в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене завершилась гонка преследования у мужчин.
LiveResult.Ru 13:19
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru 16:09
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК 19:08
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Происшествия

Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя

В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Газета.Ru 15:47
Фигурное катание

Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

RT на русском 17:14
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